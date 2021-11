Wolfsburg schießt gegen Pongracic zurück: Schäfer kündigt Konsequenzen an

Wohl auch, weil der kroatische Nationalspieler nicht immer aufs Wesentliche konzentriert war. Man habe zu seiner VfL-Zeit "sehr intensiv mit ihm über seinen Fokus gesprochen - wo wir uns gewünscht hätten, dass er diesen Punkt mehr beherzigt. Das Interview hat gezeigt, dass es noch nicht so ist, weil er sich immer noch mit Dingen beschäftigt, die im Moment für ihn weniger eine Rolle spielen sollten." Angesprochen auf eine mögliche Pongracic-Rückkehr nach Leih-Ende, kündigte Schäfer Konsequenzen für den Spieler an: " Das werden wir intern in Ruhe besprechen zu einem richtigen Zeitpunkt. Und dann gegebenenfalls die notwendigen Schritte einleiten."

Beim VfL kommt das gar nicht gut an - Sportdirektor Marcel Schäfer jedenfalls wurde deutlich: "Gerade das Thema Fokus ist eins, mit dem sich Marin intensiv beschäftigen sollte. Und im Moment sollte er sich Gedanken darum machen, wie er die beste Leistung für Borussia Dortmund auf den Platz bekommt. Über alles andere sollte er sich keine Gedanken machen. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen aus Dortmund das genauso sehen." Und was den sportlichen Wert des Abwehrspielers angeht, schoss Schäfer mit klaren Worten zurück: "Wir haben im Sommer das bewertet, was wir bewerten konnten und was im Training und in den Testspielen angeboten wurde – daraufhin sind wir zu dem Entschluss gekommen, Marin zu verleihen."

Marin Pongracic, vom VfL Wolfsburg an Borussia Dortmund ausgeliehen, hat sich bei seinem Ex-Verein unbeliebt gemacht. In einem Online-Talk auf der Platform Twitch mt dem Deutschrapper SSYNIC hatte der Innenverteidiger ungewöhnlich offen über seine Karriere geplauder t - und dabei auch gegen den VfL ausgeteilt. „Ich war in Wolfsburg abgeschrieben. Die hatten gar keinen Bock mehr auf mich“, sagte er - und verriet zudem noch Details zu seinen Ablössummen.

Sein Abschied aus Wolfsburg im August war ein Last-Minute-Deal. "Ich war in Wolfsburg abgeschrieben", so Pongracic, "die hatten gar keinen Bock mehr auf mich." Entsprechend unwohl habe er sich gefühlt: "Bei Elf gegen Elf trainiere ich einfach nicht mit", erinnert er sich, "da will ich ausrasten, zu van Bommel gehen, ihn einfach packen und so ." Dass er beim damaligen Coach Mark van Bommel keine Chance zu haben schien, machte ihn offenbar so sauer, dass er sich mühsam beherrschen musste. "Da musst du dich dann hinsetzen und mit dem reden wie ein Politiker." Auch jetzt sei ihm eigentlich klar, dass er nicht hemmungslos nachtreten könne, denn: "Ich darf nicht zu viel draufhauen, weil ich ja noch Spieler von Wolfsburg bin."

Schäfer wurde in Sachen Pongracic auch grundsätzlich: "Wir definieren uns über Arbeit und Entwicklung. Da brauchen wir ein Trainerteam, Mitarbeiter und allen voran Spieler, die eine sehr professionelle Einstellung haben, die ihrem Job mit einer hohen Einsatzbereitschaft und mit einer großen Disziplin nachgehen. Das ist eine Basis und eine klare Erwartungshaltung an die Spieler. Dass sie jeden Tag versuchen, sich zu verbessern und an ihren eigenen Aufgaben und den Aufgaben des Teams arbeiten." Eine Erwartungshaltung, die Pongracic ganz offensichtlich nicht erfüllt hat.

Der VfL, so hatte Pongracic in dem Stream-Format "Flügelzange" unter anderen ausgplaudert, habe für ihn im Januar 2020 neun Millionen Euro an RB Salzburg überwiesen, "plus Bonus", aber die Bonus-Voraussetzungen seien "nicht eingetreten". Für dieselbe Summe kann der BVB den kroatischen Nationalspieler nun im Sommer fest verpflichten - und der 24-Jährige hofft, dass das so auch passiert, "wenn ich das hier einigermaßen mache". Nach seinen aktuellen Aussagen muss er zumindest damit rechnen, dass der VfL ihn nicht wieder mit offenen Armen empfangen würde. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis 2024, aktuell zahle der BVB - auch das verriet er - sein volles Gehalt.

Als ihm in Wolfsburg klar wurde, dass "die wollen, dass ich von mir aus gehe", habe er auf Optionen gewartet, seine damalige Lage beschreibt er so: "Es gab wenig Optionen. Natürlich gehe ich nicht irgendwo auf Leihe hin und spiele für so und so viel Geld weniger. Ich kann nicht auf Riesensummen verzichten, das macht keinen Sinn. Ich habe Scheiß-Optionen gehabt, richtig dumme Angebote. Ich war hier richtig frustriert in Wolfsburg, aber dachte so, das kann ich nicht machen. Das entspricht nicht meinem Niveau. Ich kann nicht gefühlt in die 2. Liga zurück, obwohl ich mich hier schon in der Bundesliga bewiesen habe."

Das gesamte Stream-Gespräch klingt wie eine lockere Plauderei unter Kumpels, Gastgeber SSYNIC freute sich über seinen Gast, warf zwischendurch ein, es habe noch "keiner so schön offen erzählt". Auch was seine Karriere insgesamt angeht, war Pongracic - der sich zu Beginn des Gesprächs als SSYNIC-Fan outete - in Plauderlaune. Er habe eigentlich gar nicht Verteidiger sein wollen, spielte in der Jugend in der Mittelfeldzentrale, unter anderem bei den Bayern. Dort habe ihm Trainer Sebastian Dremmler (Sohn von Ex-Nationalspieler Wolfgang Dremmler) dann gesagt: "Du spielst jetzt Innenverteidiger." Bei einem Turnier habe er dann im Spiel gegen den FC Basel eine gute Leistung gegen den heutigen Gladbacher Breel Embolo gebracht und sei dann "zu meinem Pech Innenverteidiger geblieben". Aber "ich wollte auf die 10, wollte dribbeln, Assists geben, schießen. Es hat gedauert, bis ich akzeptiert habe, Innenverteidiger zu sein".