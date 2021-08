Wolfsburg-Schock: Schlager fällt mit Kreuzbandriss monatelang aus!

In der vergangenen Saison waren Schlager in 32 Liga-Spielen vier Vorlagen und zwei eigene Treffer gelungen. Aus dem Mittelfeld der Wolfsburger ist Schlager, der 2019 von RB Salzburg zum VfL gewechselt war, längst nicht mehr wegzudenken, zusammen mit Maximilian Arnold bildet der 23-Jährige eine der besten Doppel-Sechs der Liga. Mit seinem Pass in die Tiefe auf Ridle Baku bereitete Schlager beim 2:1 in Berlin den zwischenzeitlichen Ausgleich vor. Nun wird der zweikampfstarke Abräumer seiner Mannschaft lange fehlen.