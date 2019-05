Wolfsburger Schützenhilfe für 96? Doll: "Kann Bruno nicht mit Kasten Bier beeindrucken"

Es ist noch möglich, wenn auch sehr unwahrscheinlich: Die Minimalchance von Hannover 96 auf den Verbleib in der Bundesliga lebt noch. Ausgerechnet auf den ungeliebten Niedersachsen-Rivalen VfL Wolfsburg sind die Roten dabei aber am Samstag angewiesen. Ein Sieg gegen den SC Freiburg allein reicht nicht, zusätzlich müssen die "Wölfe" den Tabellen-16. VfB Stuttgart schlagen. Wurde beim Nachbarn also schon um Schützenhilfe gebeten?

Keine flüssige Motivation für Labbadia

Flüssige Motivation für den VfL vonseiten 96 würde die Chancen auf Wolfsburger Schützenhilfe auch nicht erhöhen, vermutet Doll. "Ich glaube nicht, dass man Bruno mit einem Kasten Bier beeindrucken könnte", meinte er schmunzelnd.

So oder so: Spielen Labbadias "Wölfe" nicht mit, kann 96 noch so hoch gewinnen. Der Gang in die 2. Liga wäre dann bei mehr als drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz unvermeidbar...