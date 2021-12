Wolfsburg-Schock: Lukas Nmecha fällt mehrere Wochen aus!

Schock für den VfL Wolfsburg: Der Fußball-Bundesligist muss mehrere Wochen auf Lukas Nmecha verzichten. Der deutsche Nationalspieler hat sich am Dienstagabend beim 2:3 gegen den 1. FC Köln eine schwere Knöchelverletzung im rechten Fuß zugezogen. Damit fehlt der Angreifer auch am Freitagabend (20.30 Uhr) beim Hinrunden-Finale beim FC Bayern.

Es hätte ein perfekter 23. Geburtstag werden können. Mit seinem Treffer zum 1:0 hatte Nmecha den VfL in eine gute Ausgangssituation gebracht, doch am Ende wurde es nichts mit einem Sieg, stattdessen gab's die sechste Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Und obendrein noch die Verletzung, die den U21-Europameister zu einer Pause zwingt, die bis in die Rückrunde hinein dauern wird.

Wolfsburg rutscht noch tiefer in die Krise: "Am Ende darfst du solche Gegentore nicht kassieren"

Nmecha war im Sommer von Manchester City zum VfL gewechselt, nachdem er bereits 2019 für ein halbes Jahr per Leihe für Wolfsburg gespielt hatte. In der laufenden Saison spielte sich der U21-Europameister so sehr ins Rampenlicht, dass er zu seinem ersten beiden Einsätzen in der deutschen A-Nationalmannschaft kam.

Sein Tor gegen Köln war Nmechas achter Pflichtspieltreffer in dieser Saison, sechs Mal traf er in der Bundesliga, zwei Mal in der Champions League. Damit liegt er in der internen VfL-Torjägerliste vor Wout Weghorst, der am Dienstag seinen sechsten Bundesliga-Saisontreffer erzielt hatte.