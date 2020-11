VfL-Wolfsburg-Sprint im Aufwind: Meister Almas vor Verbleib, Morawietz im Nationalkader, Giese kommt

Niels Torben Giese, deutscher Meister 2019 mit der Sprintstaffel des SC DHfK Leipzig, startet in der neuen Saison für den VfL Wolfsburg, wird aber genau wie Deniz Almas weiter in Leipzig trainieren. Der 22-Jährige hat eine Bestzeit von 10,40 Sekunden stehen. Deniz Almas, in diesem Jahr in die europäische Spitze gelaufen und mit 10,08 Sekunden schnellster Deutscher in diesem Jahr, wird wohl bleiben. Beide Seite hatten ihr Interesse an der Fortsetzung der Zusammenarbeit bekundet. "Es sind noch Kleinigkeiten abzusprechen", so Stephan Ehlers, Geschäftsführer der VfL Wolfsburg, der andeutet, dass es daran nicht scheitern werde.

Almaz war ohnehin ein Olympia-Kandidat für die National-Staffel - mit seiner Bestzeit von 10,08 (eine Hundertstel unter seiner Titelzeit eine Woche später bei der DM in Braunschweig) liegt er nur noch drei Hundertstel unter der Norm für die Einzelwettbewerbe bei Olympia - wenn die Spiele, die 2020 wegen Corona ausfallen mussten, wie geplant 2021 ausgetragen werden können.

Weitere gute Nachricht für den VfL: Tobias Morawietz bleibt. Auch er hatte sich in kurzer Zeit explosionsartig verbessert, wurde vor wenigen Monaten deutscher Meister der U18 über 200 Meter, zählt auch über 100 Meter zu den Schnellsten seines Alters. Er wurde jetzt in den Nationalkader NK1 aufgenommen, was ihm zusätzliche Lehrgänge auf höchstem Niveau beschert.