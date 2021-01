Wolfsburgs Top-Sprinter Almas wird Dritter in Düsseldorf

Guter Start ins Wettkampfjahr für zwei Top-Talente des VfL Wolfsburg, Aufwärtstrend und Platz drei beim Indoor-ISTAF in Düsseldorf für den deutschen Sprintmeister Deniz Almas.

Almas, jüngst in Chemnitz im ersten Wettkampf der Saison auf 6,68 Sekunden gesprintet, verbesserte seine Saisonbestleistung über 60 Meter gestern in Düsseldorf auf 6,65 Sekunden. Zwei Zehntel fehlen ihm damit nur noch zur Norm für die Hallen-Europameisterschaft. Geschlagen wurde er von Favorit Arthur Cissé (Elfenbeinküste/6,54) und von Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar), der mit 6,59 Sek. deutscher Jahresbester ist und in 6,61 Sekunden Zweiter wurde.

Sehr gut sahen Para-Athlet Phil Grolla (U23) und Tobias Morawietz (U20) beim Bundeskader-Wettkampf in Hamburg aus. Grolla wurde nur geschlagen von zwei weitaus älteren Hamburgern und in 6,95 Sek. Dritter, Grolla belegte Platz vier in 7,11 Sek. Beide blieben damit im ersten Saison-Wettkampf und trotz bislang lediglich zwei Hallen-Trainingseinheiten nur knapp über ihren Hallenbestzeiten. "Vielversprechend“, freute sich Trainer Werner Morawietz.