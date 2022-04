"Katastrophal", "Desolat": Alarmstimmung beim VfL Wolfsburg - Fans bestellen Profis zum Rapport

Zwischen Glück und Elend lagen rund 100 Meter. Während die Mannschaft von Borussia Dortmund vor der Tribüne mit den Fans feierte, bestellten die mitgereisten Anhänger des VfL Wolfsburg ihr Team zu Rapport. Minutenlang mussten sich Maximilian Arnold und seine Kollegen die Vorwürfe von den Rängen anhören. Es wurde wild gestikuliert und jede Bewegung brachte zum Ausdruck: "Wir haben die Schnauze voll!" Mit 1:6 hatten sich die Niedersachsen zuvor beim BVB blamiert, in der ersten Hälfte fünf Tore binnen 14 Minuten kassiert. Der Klassenerhalt ist weiterhin nicht endgültig gesichert. Ähnlich schlimm: Eine nachhaltige Entwicklung des nominell keinesfalls schlecht besetzten Teams ist nicht erkennbar. Anzeige

"Das geht einfach nicht. Das war katastrophal heute“, sagte VfL-Trainer Florian Kohfeldt aufgebracht. Gerade in der ersten Halbzeit habe er "eine desolate Leistung in allen Belangen" gesehen. "Es ist wieder passiert, was uns häufig passiert - heute vielleicht am krassesten: Dass wir nach einem ordentlichen Spiel letzte Woche alle mit fünf Prozent weniger Spannung da sind", schimpfte der Coach bei Sky. Es war eine unverhohlene Kritik an der Einstellung seiner Mannschaft, die ja immerhin noch als Champions-League-Teilnehmer in diese Saison gestartet war. Neun Monate später gilt nun: "Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die zwei Siege zu holen, die wir noch brauchen."

Auch Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer wurde deutlich. "Alles, was nach dem 1:0 für Dortmund passierte, das war eine unterirdische Leistung, das muss man ganz klar so sagen", meinte der frühere Nationalspieler und bezeichnete die Vorstellung als "bundesligaunwürdig". Da sich die Mannschaften im Tabellenkeller in den kommenden Wochen gegenseitig die Punkte wegnehmen werden und der VfL noch über ein Polster an Zählern verfügt, dürfte es dennoch zum Ligaverbleib reichen. Und dann?