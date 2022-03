Wolfsburg-Trainer Kohfeldt fällt mit Corona aus

Der VfL Wolfsburg muss im so wichtigen Keller-Duell am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg möglicherweise auf Florian Kohfeldt verzichten. Der Trainer wurde positiv auf Corona getestet und befindet sich bereits in Quarantäne. "Nach einem Corona-Fall im familiären Umfeld wies der Schnelltest auch bei Kohfeldt einen positiven Befund auf, ein am Montagmittag durchgeführter PCR-Test brachte dann die Bestätigung. Der 39-Jährige hatte sich schon vorab in häusliche Quarantäne begeben und hatte keinerlei Kontakt zum Trainerstab oder zur Mannschaft. Das Training übernimmt bis auf weiteres Co-Trainer Vincent Heilmann", teilte der VfL am Dienstag mit.

Die Corona-Zahlen steigen – und das Virus macht auch vor der VfL-Blase keinen Halt. Der Bundesligist hat zwar hohe Hygiene-Standards, an die sich alle im Klub halten müssen, gleichwohl gab und gibt es immer wieder Corona-Fälle. Zum Jahreswechsel etwa hatten sich Kevin Mbabu, Dodi Lukebakio und Aster Vranckx infiziert.