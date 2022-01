VfL Wolfsburg: Trio zurück, Test gewonnen, aber Torjägerin fällt aus

Denn der VfL durfte endlich wieder jubeln. Zwar nicht in einem Pflichtspiel, doch Testgegner Berliner SC ist ebenfalls Drittligist, beheimatet in Staffel B, hat dort vier Punkte auf dem Konto. Wolfsburg aber hatte das Team aus der Hauptstadt im Griff. Und obwohl Bült viel ausprobierte ("Teilweise mit Formationen, die noch nie zusammengespielt haben"), gewann Wolfsburg mit 35:29. "Die TSC-Trainerin Steffie de Beer und ihre Spielerinnen haben gesagt, sie würden mit uns auf keinen Fall die Staffel tauschen wollen", verrät Bült, der seinem Team in der Berliner Staffel eine Saison oberhalb der Abstiegsrunden-Plätze zutrauen würde. "Das ist das, was mich persönlich traurig macht. Wir sehen, wir können mithalten, wissen aber, ausgerechnet in unserer Staffel sind alle Gegner extrem stark." Doch das Schicksal heißt nun einmal Staffel C - und der VfL nimmt es weiter an. Zunächst allerdings ohne Lena Witzke.

Top-Torschützin fehlt

Ausgerechnet Witzke, mit 53 Toren die beste VfL-Schützin. "Lena war nach dem letzten Spiel vor der Winterpause beim Arzt, ist jetzt seit vier Wochen außer Gefecht gesetzt. Das Knie benötigt Ruhe, man muss schauen, wie es weitergeht", berichtet Bült.

Kohn wieder da

Aber es gibt auch positive Nachrichten in Sachen Personal: Fabienne Kohn hat ihre Knieprobleme überwunden, gegen Berlin spielte schon wieder mit. "Fabi macht einen sehr guten Eindruck. Sie ist ein wichtiger Faktor für uns. In ein, zwei Wochen ist sie wieder bei alter Stärke", sagt der Coach, der "heilfroh ist, dass auch weitere Spielerinnen wieder zur Verfügung stehen".

Kuczynska versucht es nochmal

Kim Klauenberg ist wieder da und auch Edyta Kuczynska kommt zurück. "Ihre Schulter wird nicht besser, aber auch nicht schlimmer. Edyta vermisst das Team, will es nochmal probieren." Die 36-Jährige hält sich gerade fit, ist viel im Kraftraum und auf der Laufbahn. Bült: "Sie steigt demnächst langsam wieder ins Teamtraining ein - ohne Druck. Ich hoffe, dass es klappt. Aber allein ihre Präsenz ist wichtig für uns, sie hat eine sehr guten Draht zu den Mitspielerinnen."

Im Training nach der Winterpause legte der VfL-Trainer den Fokus auf die Abwehr. "Umschaltspiel, Tempospiel - das hat im Training sowieso und auch im Testspiel phasenweise schon sehr gut geklappt", so Bült. Sehr gut funktioniert auch der Umgang mit der Corona-Situation - auch im Hinblick auf mögliche Ausfälle ist das wichtig. Wolfsburg war noch von keinem Corona-Fall betroffen. "Wir sind da sehr vorsichtig, die Spielerinnen machen echt gut mit." Das erste Pflichtspiel 2022 kann kommen.