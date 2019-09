Aufstellung fix: So spielt der VfL Wolfsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim 

Der VfL Wolfsburg empfängt die TSG 1899 Hoffenheim zum ersten Montagsspiel der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr). Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner will nach den jüngsten Remis gegen Paderborn und Düsseldorf wieder einen Dreier einfahren. Bei einem Sieg winkt sogar der Sprung auf Platz drei.

Gegner Hoffenheim hat in der bisherigen Saison noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Vier Punkte nach vier Spielen und Platz 13 - das hat man sich auch in Sinsheim anders vorgestellt. Der VfL trifft also auf einen Gegner, der nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzt. Gute Voraussetzungen also, um den dritten Saisonsieg einzufahren. Abzuwarten bleibt, ob das Europa League-Spiel vom Donnerstag noch in den Knochen der Wolfsburger steckt.