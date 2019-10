Weghorst schießt VfL Wolfsburg auf Platz zwei: 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin

Der VfL Wolfsburg ist auch im siebten Bundesliga-Spiel in dieser Saison nicht zu bezwingen gewesen. Der niederländische Stürmer Wout Weghorst besorgte in der VW-Arena auf Vorlage des eingewechselten Josip Brekalo mit seinem vierten Ligator den vierten Saisonsieg gegen Aufsteiger Union Berlin. Das ließ beim VfL auch den Ärger über einen wieder zurückgenommenen Foulelfmeter zu Beginn der zweiten Halbzeit vergessen (53.). Auch da stand Weghorst schon zur Ausführung bereit, als sich Schiedsrichter Bastian Dankert die Szene nach einem Hinweis seines Videoassistenten noch einmal am Spielfeldrand auf seinem Bildschirm ansah. Dort erkannte er dann: Weghorst hatte den Ball mit dem Ellbogen berührt, bevor er von Marvin Friedrich gefoult wurde.