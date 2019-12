Qualifikation für die Zwischenrunde geschafft! Die Wölfe bringen vor der Partie VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ein Erfolgserlebnis mit in die eigene Arena. Auch in der Bundesliga hat die Kurve nach dem 2:0 in Frankfurt zuletzt wieder nach oben gezeigt.

Die Stimmen zum 2:0-Auswärtserfolg des VfL Wolfsburg bei Eintracht Frankfurt Wout Weghorst auf die Frage, seit wann er weiß, dass er zum zweiten Mal Papa wird: „Wir sind knapp über die Hälfte. Wir haben keine Ahnung, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Es wird eine Überraschung. Beim ersten habe ich das auch so gemacht (Gemeint ist der Torjubel, d.Red.), dann habe ich gesagt: Okay, dann muss ich das jetzt auch für das Zweite machen. Meine Frau wusste, dass ich so jubeln werde.“ ©

Ganz anders die Stimmungslage in Bremen. Werder ist seit acht Spielen ohne Sieg und auf Rang 14 abgerutscht. Dass Niklas Moisander, Werders Kapitän, seinen Vertrag bis 2021 auch für die 2. Liga verlängert hat, kann die Dinge an der Weser nicht besser machen. Geht es nach den Usern von Kicker.de, so glauben 29,6 Prozent der mehr als 73.000 Teilnehmer, dass Werder Bremen diese Saison im Abstiegskampf stecken bleiben wird. Eine Niederlage in Wolfsburg könnte die Situation für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt weiter verschärfen. ,,Die spielerischen Leistungen", heißt es dazu im Kicker-Sportmagazin (Donnerstag-Ausgabe), ,,waren oft genug besser als die Resultate. Doch die jüngste Entwicklung ist negativ. Außer den Schlusslichtern Köln und Paderborn gewannen alle Klubs häufiger als das Team von Florian Kohfeldt." Den letzten Bremer Sieg gab es auswärts und zwar am 14. September 2019, beim 2:1 bei Union Berlin.

,,Wir sprechen nicht über den Abstiegskampf, das ist für uns kein Thema", sagt Niklas Moisander. ,,Das Team hat angemessen auf die Situation reagiert", analysiert Florian Kohfeldt am Freitag in Bremen, ,,sie strahlen Unzufriedenheit und Aggressivität aus. Wir müssen das am Sonntag zeigen." Das wird ohne Niklas Moisander passieren, der nach seiner Wadenverletzung noch Trainingsrückstand hat. Ebenfalls nicht dabei: Ömer Toprak (Wade) und Fin Bartels (Trainingsrückstand). Leonardo Bittencourt wäre bei einer erneuten gelben Karte im nächsten Spiel gegen den SC Paderborn gesperrt.

,,Qualität schützt nicht vor Abstiegskampf", warnt Florian Kohfeldt sein Team vor dem Gang nach Wolfsburg. Der VfL ist allerdings ein Lieblingsgegner der Bremer. Seit sieben Duellen gelang kein Sieg mehr gegen die Werderaner, dabei gab es fünf Werder-Siege und zwei Remis. Den letzten Erfolg im kleinen Nord-Derby feierte der VfL Wolfsburg im November 2015. Von 22 Heim-Duellen gegen Bremen konnte Wolfsburg nur acht gewinnen. Marcel Tisserand fehlt den Wölfen gesperrt. ,,Werder spielt attraktiven Fußball", sagt VfL-Trainer Oliver Glasner (45), ,,in der Defensive waren sie zuletzt manchmal anfällig, aber sie werden uns alles abverlangen." Neun Kopfballtore musste Werder Bremen bereits hinnehmen, das ist Liga-Höchstwert. Wolfsburg kassierte hingegen nach einem Header noch kein Gegentor.

Wie sehe ich das Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen am Sonntag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Martin Groß.

Wird VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen ist im Free-TV am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.