"Enorme Herausforderung": VfR 06 Döhren muss sich Bundesliga-Mannschaft basteln

„Es fühlt sich an wie der Gewinn eines großen Pokals. Wir sind happy.“ Für Stefan Dörner, Vorsitzender des Vereins für Rasenspiele Döhren von 1906, bleibt aber kaum Zeit zu feiern. Nachdem der VfR 06 die Bundesliga-Lizenz vor dem Schiedsgericht des DRV in Berufung erstritten hat, bleibt nun jede Menge zu tun. Es gilt schnell eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die in der 1. Liga bestehen kann. „Es ist eine enorme Herausforderung. Aber die große, rote Familie rückt jetzt enger zusammen, das ist schon zu spüren“, sagt Michael Bukowski, zweiter Vorsitzender.

Döhren will nun schnell neue Spieler verpflichten, dabei dürften die sehr guten Kontakte des nordirischen Trainers Daniel Kerr helfen. „Wir brauchen 25 bis 30 Mann für die Bundesliga, das ist klar“, sagt Bukowski. Zwar hat zuletzt Siebener-Nationalspieler Felix Eilers (Hannover 78) den VfR verlassen, das Gerüst des Teams aber steht.

"Trainer hat sofort zum Telefonhörer gegriffen"

Die Wechselfrist endet jedoch bereits am 31. Juli – dass der Schiedsspruch so spät kam, etwa sieben Wochen nach dem Einspruch des VfR, macht es den Döhrenern nicht leichter. „Unser Trainer hat sofort zum Telefonhörer gegriffen, als das Urteil kam“, so Bukowski.

In den nächsten Tagen hofft der VfR also auf Neuzugänge. „Ziel in der nächsten Saison wird ohnehin nur der Klassenerhalt sein, mehr auf keinen Fall. Das wird ein hartes Stück Arbeit“, betont Bukowski. Beim coronabedingten Abbruch der vergangenen Saison stand die SG in der 1. Liga sieglos auf dem Abstiegsplatz. Denkbar wäre gewesen, dass der VfR freiwillig in die 2. Liga geht und dem FC St. Pauli den Platz im Oberhaus überlässt. „Das kommt aber nicht infrage“, sagt Bukowski, „wir ha­ben die Lizenz und gehen das jetzt an.“