Zwei Neuzugänge aus Finnland: Daniel Kerr bastelt am Team des VfR 06 Döhren 

Nicht nur Daniel Kerr fühlt sich wohl in Waldheim, auch Duke tut es. Das ist der Hund des nordirischen Rugbyspielertrainers, eine Mischung aus Husky und Labrador. Der Platz des Erstligisten VfR 06 Döhren liegt direkt in der Eilenriede. „Die Anlage und die Möglichkeiten hier sind fantastisch, so dicht am Wald, es ist herrlich“, sagt Kerr. Nachdem der VfR die Bundesliga-Lizenz nachträglich erhalten hat, liegt der Fokus auf dem sportlichen Bereich. Zwei neue Spieler hat Kerr für die neue Saison bereits gewinnen können.

Bilder zum Rugby-Bundesligaspiel zwischen Hannover 78 und der SG SV Odin/VfR 06 Döhren (November 2019): Das Rugby-Stadtduell zwischen Hannover 78 und der SG SV Odin/VfR 06 Döhren. ©

Teremoana soll als Sturmtrainer helfen Beide Neuzugänge kommen vom finnischen Verein Porvoo Old Town Shamrock Rovers, beide haben lange in Neuseeland gelebt und gespielt. Israel Teremoana kommt ursprünglich von den Cookinseln, er ist ein ebenso muskelbepackter wie vielseitiger Stürmer. Aus Tonga stammt Blue Tutuila, er spielt in der Hintermannschaft. Beide sind willkommene Verstärkungen, Teremoana soll obendrein als Sturmtrainer helfen. „Das macht es mir deutlich einfacher“, sagt der schnelle und technisch beschlagene Kerr. Er war selbst in Porvoo am Ball, der 26-jährige Verbinder (Spielmacher) betreibt diesen rauen Sport, seit er denken kann. Großvater Alexander Patterson war irischer Auswahlspieler, Rugby ist Familiensache. „Mein Bruder Andrew und ich haben stets versucht, uns zu überflügeln. Rugby ist für mich immer leistungsorientiert gewesen“, sagt Kerr.