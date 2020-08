Groß Oesingen und Wendschott vorn dabei: Das sind die fairsten und unfairsten Teams

Fußball und Fair Play, das gehört zusammen. Meistens jedenfalls. Der Niedersächsische Fußball-Verband kürt mit dem VGH-Fairness-Cup in jedem Jahr die fairsten Teams und nennt gleichzeitig auch die unfairsten. Im Kreis Wolfsburg ist erneut Bezirksliga-Aufsteiger WSV Wendschott auf Platz 1 (NFV-weit Platz 42). In Gifhorn ist Kreisligist SV Groß Oesingen der Kreis-Primus - und gehört mit seinem Fairness-Quotienten sogar so gerade noch zur Top 20 des Landes (Platz 20). Dieser Quotient wird folgendermaßen ermittelt: Gelbe Karten bedeuten einen Strafpunkt, Gelb-Rote drei und Rote fünf. Sportgerichtsurteile oder Nicht-Antreten bringen zehn Strafpunkte. Die Summe der Strafpunkte wird dann durch die Zahl der absolvierten Spiele geteilt. Und da war der SV das beste Team in der Region Gifhorn-Wolfsburg. Groß Oesingen ist am fairsten "Damit bin ich hochzufrieden, aber ein Stück weit haben wir das auch erwartet", sagt Torben König. Denn: "In der vergangenen Saison hatten wir mit fünf Platzverweisen einen Ausreißer. Dass wir nun vorn dabei sind, ist ein gutes Zeichen, auch von der Mannschaft an mich", freut sich Oesingens Coach. "Als Trainer lege ich auch viel Wert auf Fair Play." Im Vergleich zum Winterpausen-Zwischenstand hat Oesingen dabei sogar zwei Plätze gutgemacht, obwohl im Jahr 2020 im Amateurbereich kaum noch gekickt wurde - ein Spiel konnte der SV aber bestreiten, gewann mit 7:0 gegen den SV Osloß und sah dabei nur einmal Gelb - insgesamt gab's 16 Verwarnungen für das König-Team. "Emotionen und Temperament gehören dazu, das lässt sich nicht abstellen. Umso besser ist es, dass es bei uns nur Gelb gab - Kompliment an meine Mannschaft", zieht König den Hut. "Die Jungs sind immer cool geblieben."

VGH-Fairness-Cup: Das sind die 10 fairsten Teams der Kreise Wolfsburg und Gifhorn. Platz 10: SV Triangel, Kreisliga Gifhorn (Platz 148 in Niedersachsen). ©

WSV in beiden Tabellen erfolgreich Der WSV Wendschott freut sich in Wolfsburg über seine Titelverteidigung und über eine Platzierung in den Top 50. "Grundsätzlich wollen wir immer fair spielen, aber das Hauptziel für uns war trotzdem erst mal der Aufstieg", sagt Wendschotts spielender Co-Trainer Jan Ademeit. "Aber wenn wir dann noch beides verbinden können, ist das natürlich umso besser!" Keinen einzigen Platzverweis gab's für den WSV und nur 20 Gelbe Karten in 15 Spielen. Selten Gelb, beinahe ungewohnt für den defensiven Mittelfeldspieler Ademeit. "Bei Lupo habe ich früher oft eine Gelbe Karte gesehen", sagt er mit einem Schmunzeln. "Aber nicht wegen groben Foulspiels, sondern wegen einiger taktischer Fouls. Das gehört auf meiner Position einfach dazu." Doch in der Kreisliga lief's auch für ihn besser. Ob das aber in der kommenden Bezirksliga-Saison gegen bessere Gegner so bleibt, vermag er nicht zu versprechen. "Wir brauchen uns vor keinem zu verstecken, aber natürlich müssen wir uns erst mal an die Liga gewöhnen", so Ademeit. "Es wird gegen jeden Gegner ekelig." Und so oder so bleibt das Credo: Eine gute Saison ist erst mal wichtiger als der Fairness-Cup.

VGH-Fairness-Cup: das sind die 10 unfairsten Teams in Wolfsburg und Gifhorn. Platz 10: FSV Adenbüttel/Rethen, Bezirksliga (Platz 878 von 952 in NIedersachsen). ©

TSV Hehlingen II spielte eine Liga zu hoch Etwas ruppiger ging's dagegen schon mal bei Wendschotts ehemaligem Liga-Konkurrenten TSV Hehlingen II zur Sache. Mit 35 Gelben Karten, fünf Gelb-Roten und drei Roten in nur 14 Spielen ist das Team, das in der kommenden Saison wieder in der 1. Kreisklasse starten wird, in Wolfsburg auf dem letzten Platz gelandet - im NFV-Gebiet sogar auf Platz 941 von 952. Damit sind die Hehlinger das unfairste Team in den Kreisen Wolfsburg und Gifhorn. Aber: Die SG Kästorf/W./B. (940) und der 1. FC Wolfsburg II (939) sind dem TSV II dicht auf den Fersen. Für Ex-Profi Gerald Schröder, der Hehlingens Zweite nun als Trainer übernommen hat, nachdem er bereits im Sommer Ex-Coach Bastian Vollack interimsweise vertreten hatte, liegen die Gründe für die schlechte Platzierung in der Fairness-Tabelle vor allem in der falschen Liga. "Als ich dazugestoßen bin in der vergangenen Saison, war schon klar, dass wir in der Kreisliga melden", erinnert sich Schröder. "Wir sind ja damals nur durch eine Umstrukturierung aufgestiegen." Die Info gab's für den TSV II auf einer Mannschaftsfahrt, die Zweifel trotz der ausgelassenen Stimmung sollen im Team aber groß gewesen sein, sagt Schröder. "Viele sagten damals, das wollen wir nicht, das ist zu hoch. Aber Bastian Vollack wollte unbedingt aufsteigen", berichtet der ehemalige VfL-Profi. "Als ich dann dazugekommen bin, habe ich direkt gesagt: 'Das ist ein Himmelfahrtskommando. Wir müssen aufpassen, dass die Stimmung nicht umschlägt!'" Vollack ist während der Saison zurückgetreten, der TSV hat sich dann durch die Liga gekämpft. Schröder ehrlich: "Wenn du permanent jedes Wochenende fünf oder acht Gegentore kassierst, kommt auch irgendwann Frust dazu." Aber dem TSV-Coach ist auch klar, dass das Team daran etwas ändern muss. "Natürlich wollen wir das besser machen, das kann ja kein Zustand sein", sagt er und nimmt das Team in Schutz. "Das haben die Jungs nicht verdient, wir haben eine sehr gute Kameradschaft." Deshalb hat der TSV sich neu strukturiert und geht eine Spielklasse tiefer an den Start. "Wir haben das vorsichtige Ziel, in der kommenden Saison in beiden Tabellen im Mittelfeld zu landen."

SV Rühen gelobt Besserung In Gifhorn landete der SV Rühen auf dem letzten Platz (928 in Niedersachsen) - zur Winterpause war noch Kreisliga-Konkurrent Wesendorfer SC mit Gesamtrang 925 Gifhorns Schlusslicht. In Rühens einzigem Pflichtspiel 2020 verlor der SV mit 0:2 beim FC Schwülper, holte sich dabei viermal Gelb und einmal Gelb-Rot ab, rutschte so im Ranking nach unten. Für die kommende Saison gelobt SVR-Trainer Matthias Weiß Besserung. "Da setzen wir auf jeden Fall an. Wir haben die letzte Saison aufgearbeitet, dabei war das ein Riesen-Punkt." Einer, der sich nicht wiederholen soll. Weiß weiter: "Vom einen oder anderen war das nicht vorbildlich. Wir müssen uns schlauer anstellen, dürfen nicht so hitzköpfig sein." 53 Gelbe und drei Gelb-Rote Karten hatte sich Rühen eingehandelt - "wenn wir das um die Hälfte reduzieren können, wäre ich damit zufrieden", sagt Weiß. Denn das Abschneiden sähe nicht nur unschön aus, "man merkt es ja auch sportlich", weiß der Coach. "Zum Beispiel, wenn Spieler dann nach der fünften Gelben gesperrt sind. Manchmal war es einfach die Unerfahrenheit auf dem Platz."