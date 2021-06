Via Facetime: Dänemark-Team sprach vor Spiel-Fortsetzung mit Christian Eriksen

Vor der Fortsetzung des EM-Spiels zwischen Dänemark und Finnland (0:1) hatten die Spieler der dänischen Mannschaft Gelegenheit, mit dem zuvor kollabierten Christian Eriksen zu sprechen - nachdem klar geworden war, dass der Mittelfeldspieler von Inter Mailand wieder bei Bewusstsein war. "Wir haben Kontakt mit ihm gehabt, und die Spieler haben auch mit Christian gesprochen. Das ist die erfreuliche Nachricht. Es geht ihm zum Glück gut, und die Spieler spielen die Begegnung für Christian", sagte der Direktor des dänischen Verbandes DBU, Peter Möller, am Samstagabend dem Rundfunksender DR.

ZDF-Reporter Béla Réthy hatte kurz vor Wiederanpfiff erklärt, dass er aus internen Quellen erfahren habe, dass die dänischen Spieler via Facetime aus der Kabine mit Eriksen sprechen konnten, nachdem Kapitän Simon Kjaer zunächst abgelehnt hatte, weiterzuspielen - ohne mit Eriksen gesprochen zu haben. Eriksen habe die Mannschaft in der Schalte gebeten, weiterzuspielen, weil es ihm bereits besser ginge. Das bestätigten die Aussagen Beteiligter am Abend. "Er wollte, dass wir weiterspielen. Das dänische Team und wir haben diesen Wunsch respektiert", sagte der finnische Siegtorschütze Joel Pohjanpalo.