Via Instagram: Draxler gibt Verletzung bekannt - und wird auch dem DFB-Team fehlen

Je suis out pour quelques semaines à cause d'une blessure au tendon. Mais la déception de s'être fait sortir de la LDC est encore pire. 😤 Allez PSG! // Ich bin verletzungsbedingt raus für ein paar Wochen. Das Ausscheiden aus der Champions League schmerzt sogar noch mehr! 😤 Allez PSG!// I’m out for a couple of weeks due to a hamstring injury. The disappointment to be knocked out of the CL is even worse! 😤 Allez PSG! • • • • • • #psgmu #championsleague #ucl #icicestparis #allezpsg #psg #paris #paname #jdx