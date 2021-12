Via Instagram: Matthias Ginter kündigt Abschied von Borussia Mönchengladbach an

Borussia Mönchengladbach verliert seinen Abwehrchef: Matthias Ginter hat via Instagram seinen Abschied von der Borussia angekündigt. Der deutsche Nationalspieler teilte mit, seinen bis Ende Juni laufenden Vertrag nicht zu verlängern. "Nach 5 tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach fällt es mir sehr schwer diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen" , schrieb der 27-Jährige.

Ginter spielt seit 2017 in Gladbach und absolvierte bislang 165 Pflichtspiele für die Fohlenelf. Unter Trainer Adi Hütter ist der Ex-Dortmunder wie schon bei dessen Vorgängern Dieter Hecking und Marco Rose in der Innenverteidigung gesetzt. "Ich habe der Borussia viel zu verdanken und werde den Verein und die tollen Fans immer im Herzen tragen", so Ginter. 2014 wurde der 46-malige Nationalspieler mit Deutschland in Brasilien Weltmeister. Mit Dortmund, wo er von 2014 bis 2017 spielte, gewann er in seiner letzten Saison den DFB-Pokal.