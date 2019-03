Nach Todesdrohungen: Victor Lindelöf nicht in Team von Manchester United berufen

Der Siegeszug von Manchester United unter dem jetzt fest verpflichteten Trainer Ole Gunnar Solskjaer geht weiter. Die "Red Devils" haben nach einem 2:1-Sieg am Samstag gegen den FC Watford vorübergehend Platz vier und damit einen Champions-League-Qualifikationsplatz erreicht. Doch die Verantwortlichen von ManUnited machen sich Sorgen um ihren Innenverteidiger Victor Lindelöf. Der Schwede erhielt unter der Woche Todesdrohungen, weil er in der Länderspielpause nicht für seine Heimat spielen wollte . Nun spielte er auch nicht gegen Watford - um ihn zu schützen, sagte Trainer Solskjaer.

So erklärt ManUnited-Trainer Solskjaer die Lindelöf-Nichtberücksichtigung wegen Todesdrohungen

"Wir fühlten, dass es für Victor besser wäre, wenn er nicht spielen müsste" , so der Champions-League-Sieger von 1999. Lindelöf (29 Länderspiele, zwei Tore) fehlte den Schweden bei den Spielen gegen Rumänien (2:1) und im Skandinavien-Duell gegen Norwegen (3:3), aus persönlichen Gründen. Er wurde am Montag Vater. Die Fans wollten dem 24-Jährigen die Begründung für seine Länderspiel-Pause aber wohl nicht glauben. Laut englischen Medienberichten soll seine Weigerung, für Schweden zu spielen, auch mit der Nichtnominierung seines Freundes John Guidetti zusammenhängen.

"Was ich nicht verstehen kann ist, dass manche Leute nicht verstehen können, was persönliche Gründe sind. Für mich ist das komplett krank", sagte der Manchester-Verteidiger zu den Todesdrohungen gegen ihn. Die Polizei sei eingeschaltet worden. Lindelöf ist eine feste Größe bei Manchester United. Der Schwede absolvierte in dieser Saison bereits 33 Pflichtspiele in der Innenverteidigung Manchesters. Dabei gelang dem schwedischen Fußballer des Jahres 2018 ein Treffer.