Sie feierte acht Titel mit Victoria Linden: Kult-Therapeutin Volmer geht in Ruhestand

Sie ist sozusagen die erste Physiotherapeutin gewesen, die auch am Spielfeldrand Hand angelegt hat. 1985 war das, damals begann Sabine Volmer bei den Fußballern des SV Arminia. „Das haben einige skeptisch gesehen, zu den Spielen wollten die lieber einen Mann haben“, sagt die heute 61-Jährige. Sie zerstreute aber alle Zweifel so schnell, wie sie Verletzungen in den Griff bekam. Nun geht die Rugby-Expertin in den Ruhestand und übergibt im Mai ihre Praxis in Linden, die sie seit 28 Jahren führt.

„Sabine hat Leute wieder auf die Beine gebracht, die als kaputt galten. Das war unglaublich“, sagt Jens Himmer, Trainer des Rugby-Rekordmeisters Victoria Linden. Von den Arminen war Volmer zum VfR 06 Döhren gegangen und dann zu Victoria. Himmer machte sie nach einer Kreuzband-Operation binnen drei Monaten fit fürs Endspiel, das die Zebras 1993 gewannen.