Im Video: DFB-Camp und Einblicke von Toni Kroos - so läuft Deutschlands EM-Vorbereitung

Nach der ersten Eingewöhnung im "Home Ground" richtet Joachim Löw beim deutschen EM-Countdown alles auf den für ihn "schwerstmöglichen" Start ins Turnier aus. Im von der Außenwelt abgeschotteten Quartier auf dem weitläufigen Campus des DFB-Partners Adidas in Herzogenaurach gibt es für den Bundestrainer und seine in Vier-Mann-Häuschen untergebrachten Spieler ab sofort nur noch ein Thema: Frankreich!

DFB-Camp und Hintergründe von Toni Kroos: So bereitet sich Deutschland auf die EM vor

"Wir haben über alles geredet und er hat uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Toni Kroos hatte einige Überraschungen parat. Er ist sehr optimistisch, was die Zusammenstellung des Kaders und die Entwicklung angeht", erklärte Ostendorp. Der Knallstart am kommenden Dienstag in München dürfte gleich Fingerzeige liefern, ob Löws Happy-End-Wunsch nach 15 Jahren als Bundestrainer wahr werden kann.