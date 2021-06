Im Video: Havertz oder Sané, Kimmich auf rechts? Die letzten Infos zum EM-Auftakt der DFB-Elf

Deutschland trifft zum Auftakt der Europameisterschaft auf Frankreich - und kann damit nach tagelanger Wartezeit endlich selbst ins Turnier eingreifen. Am Dienstagabend spielt das DFB-Team in der Münchner Allianz Arena gegen den amtierenden Weltmeister. Es ist gleich zum Start ein echter Härtetest für Manuel Neuer, Thomas Müller & Co. - vielleicht sogar der größtmögliche, denn die stark besetzten Franzosen gelten als Topfavorit auf den Titelgewinn.

Setzt Löw wie im Training auf Kai Havertz oder doch auf Leroy Sané? Spielt Joshua Kimmich im Mittelfeld oder hinten rechts - so wie zuletzt beim 7:1 gegen Lettland? Das bleibt abzuwarten. So oder so wird das Auftaktspiel zu einem Fingerzeig für die EM - nicht mehr, aber auch nicht weniger. "Man kann das nicht schwarz oder weiß sehen", so Manzke. "Bei einem Sieg ist Deutschland nicht plötzlich Favorit. Andererseits setzt eine Niederlage das Team unter Druck - denn der nächste Gegner ist Europameister Portugal." Die Portugiesen machen am 19. Juni in München Station, letzter DFB-Gegner in der kniffligen Vorrundengruppe F sind die Ungarn.