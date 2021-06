Im Video: Torhunger, Gewinner, Verlierer – Das bedeutet der DFB-Kantersieg für den EM-Auftakt

Mit einem 7:1 gegen Lettland hat sich die deutsche Nationalmannschaft für die am kommenden Freitag beginnende Europameisterschaft warm geschossen. Trotz des deutlichen Sieges gab es auf dem Düsseldorfer Rasen nicht nur Gewinner, sondern auch ein paar Verlierer - und weitere spannende Erkenntnisse für den Bundestrainer.

Was der Kantersieg gegen den 138. der FIFA-Weltrangliste wirklich für die EM bedeutet und wo Joachim Löw eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich am nächsten Dienstag (21 Uhr, ZDF) jetzt ansetzen muss, erklärt RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Gespräch mit Moderator Roman Gerth in seiner Video-Analyse.