96-Stürmer Guidetti meldet sich aus Quarantäne - und tanzt Cha Cha Slide (mit Video!)

Häufig sind es allerdings nicht nur die Spieler selbst, die aktuell nicht vor die Tür dürfen. Auch ihre Kontaktpersonen ersten Grades stehen die nächsten 14 Tage unter häuslicher Quarantäne. Bei den Guidettis beispielsweise dürfen weder Stürmer John noch Ehefrau Sanna vor die Tür. Aber die Familie weiß sich zu helfen, immer wieder lässt sie ihre Fans in den sozialen Netzwerken an ihrem Alltag teilhaben.

Nachdem er fünf Jahre seiner Kindheit in Kenia verbracht hat, kehrte John Guidetti 2007 zu seinem schwedischen Heimatverein IF Brommapojkarna zurück - und debütierte mit zarten 15 Jahren in der ersten Mannschaft. Kurz darauf holte ihn Sevn-Göran Eriksson zu Manchester City. Von dort aus startete eine Leih-Odyssee für das Talent... ©

Familie Guidetti verkleidet sich und tanzt

Zu sehen bekommen die Follower dabei ziemlich verrückte Sachen. Am späten Freitagnachmittag postete Sanna Guidetti ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem die Familie in Kostümen verkleidet tanzt. Im Hintergrund läuft der Song "Cha Cha Slide". Auch die beiden Kinder der Guidettis sind in dem Kurzfilm zu sehen.