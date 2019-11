Im Video: Holland-Star Wijnaldum vor EM-Quali gegen Estland mit Brandrede gegen Rassismus

Auslöser war, dass es beim Spiel des FC DenBosch gegen Excelsior Rotterdam in der zweiten niederländischen Liga am Sonntag zum Eklat gekommen war: Kurz vor der Pause unterbrach der Schiedsrichter nach Angaben des niederländischen Sportportals Voetbalprimeur die Partie, nachdem Excelsior-Spieler Ahmad Mendes Moreira mehrfach von denDenBosch-Fans rassistisch beleidigt worden war . Die Fans der Heimmannschaft hatten wiederholt Affengeräusche von sich gegeben und das Lied vom „Schwarzen Peter“ angestimmt , sobald Moreira am Ball war.

Hitlergrüße und Affenlaute in DenBosch

Schweden-Stürmer Isak rassistisch beleidigt

Rassismus im Fußball sorgt in den vergangenen Wochen immer wieder für Diskussionsstoff. Noch am Freitag haben rassistische Beleidigungen gegen Schweden-Stürmer Alexander Isak beim EM-Qualifikationsspiel der Gelb-Blauen in Rumänien überschattet. In der 78. Minute wurde der Ex-BVB-Profi Isak für Marcus Berg eingewechselt und wurde dann verschmäht. Im Fernsehen war zudem zu sehen, wie in der Endphase des Spiels sogar ein Golfball aus den Zuschauerrängen in Isaks Richtung geworfen wurde, als er gerade mit dem Ball an der Torauslinie entlang dribbelte. Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato unterbrach die Partie kurz. Im Stadion gab es eine Durchsage und Isak selbst entschied sich weiterzuspielen.