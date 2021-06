Im Video: Michael Rummenigge tippt das EM-Achtelfinale - Enges DFB-Duell gegen England und eine Überraschung

Nach der Zitterpartie gegen Ungarn richtet die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft den Blick nach vorn. Am Dienstag trifft das DFB-Team in London auf England. Die Elf von Bundestrainer Joachim Löw muss sich steigern, wenn die Reise dann noch weitergehen soll. Kurios: Neben der deutschen Nationalmannschaft gelang auch allen anderen Mitfavoriten der Sprung in die hochkarätig besetzte Runde der letzten 16. Vor dem Auftakt der K.,o.Phase tippt SPORTBUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge die acht Spiele durch.

