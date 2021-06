Im Video - Michael Rummenigge zieht EM-Zwischenbilanz: Das hätte ich von Lewandowski erwartet

Jeder Teilnehmer war bei der Europameisterschaft mittlerweile mindestens einmal im Einsatz. Es ist also Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Wer hat überzeugt? Wer hat die Erwartungen nicht erfüllt? Für SPORTBUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge stehen in der zweiten Kategorie die Polen um ihren Superstar Robert Lewandowski ganz oben. In einer Videoschalte mit dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erklärt der Ex-Nationalspieler: "Es hat mich überrascht, dass die Polen so schwach in die EM gestartet sind." Besonders Robert Lewandowski hat Rummenigge bei der 1:2-Niederlage gegen die Slowakei enttäuscht.

