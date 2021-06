Im Video: Sorgen um Thomas Müller – So ist die Lage beim DFB-Team nach dem Abschlusstraining

Der deutschen Nationalmannschaft droht beim letzten Gruppenspiel der Europameisterschaft gegen Ungarn (21 Uhr, ARD und MagentaTV) der Ausfall von Thomas Müller. Der DFB-Rückkehrer laboriert an Knieproblemen, die er sich beim 4:2 gegen Portugal kurz vor dem Ende der Partie zugezogen hatte. Sein Einsatz am Mittwoch in der Allianz Arena wird für Bundestrainer Joachim Löw zu einem Wettlauf mit der Zeit, der sich möglicherweise erst am Spieltag selbst entscheiden wird.

