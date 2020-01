Video: Wilde Schlägerei bei Futsal-Hallenturnier in Hessen - Polizei muss anrücken

Nach einem eskalierten Fußballspiel bei einem Hallenturnier im hessischen Nidda hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es gehe um den Anfangsverdacht der gefährlichen Körperverletzung, sagte eine Sprecherin am Montag in Friedberg. Drei Streifen waren demnach spät am Freitagabend zu dem Turnier und einer angeblichen Massenschlägerei nach Nidda (Wetteraukreis) gerufen worden. Zwischenzeitlich hatte sich die Lage aber offenbar wieder beruhigt: "Niemand schlug sich mehr, niemand gab sich als Geschädigter oder Zeuge zu erkennen", berichtete die Polizei. Das Turnier verlief demnach wieder normal.