Zwei Leverkusen-Tore in Augsburg nach Videobeweis nicht gegeben - So reagiert das Netz

Mitchell Weiser pflückt den Ball traumhaft runter, passt den Ball in die Mitte, wo Lucas Alario nur noch einschieben muss. Das zwischenzeitliche 2:1 von Bayer 04 Leverkusen beim FC Augsburg (hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) war ein Treffer für Fußball-Gourmets. Ein schönes Tor - dem am Ende die Anerkennung verweigert wurde. Warum? Einmal mehr gab es in der Bundesliga einen Videobeweis, einmal mehr wurde Bayer 04 ein Treffer aberkannt. Bereits zum vierten Mal in dieser Saison - Ligahöchstwert. Und dabei blieb es nicht: Schiedsrichter Frank Willenborg legte im zweiten Durchgang Nummer 5 gleich hinterher.