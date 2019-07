Videobeweis-Ärger bei Bielefeld gegen St. Pauli: "Entscheidung ist unbegreiflich"

Erster Spieltag, erste große Verwirrung: Schon direkt nach der Einführung in der 2. Liga wird der Video-Schiedsrichter auch dort zum viel diskutierten Thema - und mit ihm auch die neue Handspiel-Regel. Beim 1:1 (1:0) zwischen Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli am Montagabend hatten fast alle Protagonisten eine unterschiedliche Meinung zum zurückgenommenen Handelfmeter für Bielefeld in der 73. Minute.