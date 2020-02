Videobeweis hilft Bayer Leverkusen: Alario-Treffer gegen Porto nachträglich anerkannt

Der Videobeweis zahlt sich aus! Lucas Alario fasste sich zunächst ungläubig an den Kopf - und musste dann zwei Minuten warten, bis er doch jubeln durfte. Der Stürmer brachte Bayer Leverkusen in der Europa League gegen den FC Porto in der 11. Spielminute mit 1:0 in Führung. Allerdings musste erst der Videobeweis entscheiden.