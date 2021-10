"Pseudogenauigkeit" - Augsburg-Boss Klaus Hofmann plädiert für Abschaffung des Videobeweises

Nach Hofmanns Meinung schade es dem Fußball, "wenn man nicht weiß, ob man sich freuen kann, weil man warten muss, ob ein Tor zählt oder nicht". An die Deutsche Fußball Liga (DFL) wolle sich der meinungsfreudige Hofmann in der Sache aber nicht wenden.

Der Video Assistant Referee (VAR) ist seit der Saison 2017/18 ein fester Bestanteil der 1. Bundesliga. Zwei Jahre später wurde er auch in der 2. Bundesliga eingeführt. Obwohl es in der Vergangenheit immer wieder Kritik am Videobeweis gegeben hatte, hat sich dieser in den höchsten deutschen Spielklassen etabliert und ist auch im internationalen Fußball neben der Torlinientechnik ein wichtiges Hilfsmittel für die Schiedsrichter. Zuschauer und Fans bemängeln oft, dass der VAR die Spannung aus dem Sport nähme.