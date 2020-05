Nach Wirbel um Videobeweis-Elfmeter: VfB Stuttgart legt Einspruch gegen Wertung von Wiesbaden-Spiel ein

Der VfB Stuttgart legt Einspruch gegen die Wertung vom Zweitliga-Spiel in Wiesbaden am vergangenen Woche ein. Das gaben die Schwaben am Mittwoch bekannt. Hintergrund ist eine späte Elfmeterentscheidung per Videobeweis, die letztlich zur 1:2-Niederlage des VfB führte. "Grund für unseren Einspruch ist, dass das Verhalten des Schiedsrichters bei der Entstehung des Siegtreffers für den SV Wehen Wiesbaden nach unserer Überzeugung einen Regelverstoß darstellt, der einen unmittelbaren Einfluss auf das Endergebnis des Spiels hatte", erklärte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat den Einspruch.