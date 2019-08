Videobeweis, Handspiel, Gelbe Karten für Trainer: Das sagen Favre und Kovac zu den neuen Regeln

Immer wieder Videobeweis: Das Medium, das doch eigentlich eingeführt wurde, um den Schiedsrichtern in der Bundesliga zu helfen, sorgt auch in dieser Saison für maximale Verwirrung - trotz diverser teils tiefschürfender Veränderungen im System. Nach dem Sieg des FC Bayern München auf Schalke (3:0) und zwei eigentlich klaren Handspiel-Situationen ist in der Liga allerdings Ernüchterung eingekehrt - auch bei Tabellenführer BVB und Rekordmeister FC Bayern.