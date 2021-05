Ex-Schiedsrichter Hellmut Krug kritisiert Videobeweis: "Auf dem besten Weg, den Fußball zu verändern"

Das oberste Ziel bestehe ja darin, spielentscheidende, klare und offensichtliche Fehler des Schiedsrichters zu korrigieren - so etwas wie Maradonas "Hand Gottes" bei der WM 1986. "Stattdessen ist man immer mehr dazu übergegangen, Situationen akribisch an den Bildschirmen zu sezieren und beschäftigt sich mit Entscheidungen, die nicht klar falsch sind", sagte Krug.

Angesichts der andauernden Kritik am Video Assistent Referee sei es "in der einen oder anderen Situation" für die Unparteiischen in der fast abgelaufenen Saison "sicher gut" gewesen, dass wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer im Stadion gewesen seien. Sonst hätte es von erbosten Fans noch mehr Druck gegeben.