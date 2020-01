Videobeweis-Chef Jochen Drees erneuert Einladung in Kölner Keller: Mario Gomez "kann jederzeit kommen"

Ex-Nationalstürmer Mario Gomez hat die Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Besuch des Videokellers in Köln bisher nicht angenommen. Das erklärte Jochen Drees, der Projektleiter Videobeweis beim DFB, am Samstag in einem Interview der Tageszeitung Die Welt. "Ich habe nur über die Medien mitbekommen, dass er offensichtlich nicht kommen möchte, weil er sich nicht persönlich eingeladen fühlt", sagte Drees und erneuerte die Einladung an den Stuttgarter: "Er kann jederzeit in das Video-Assist-Center kommen."