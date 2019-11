Videobeweis-Ärger für PSG gegen Real Madrid: Rote Karte für Real-Torwart Courtois zurück genommen

Robinho, Ronaldo und Raul - die drei Rs gehören zu den größten Stars von Real Madrid. Aber was machen sie heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

25 ehemalige Spieler von Real Madrid und was aus ihnen wurde

Was war passiert? Courtois kam bei einem Angriff der Franzosen zu spät aus seinem Tor. Nach einem Steilpass von Angel di Maria räumte der Belgier an der Strafraum-Kante PSG-Stürmer Mauro Icardi ab. Dias zeigte Courtois sofort die Rote Karte. Doch statt eines Elfmeters oder aussichtsreichen Freistoßes für die Tuchel-Elf (dann in Überzahl) entschied das Schiedsrichter-Team nach Ansicht des Videobeweises schließlich auf Freistoß für Real Madrid im Mittelfeld. Warum? Von Video-Assistent Tiago Bruno Lopes Martins bekam der Haupt-Schiedsrichter aufs Ohr gesagt, dass es im Mittelfeld zuvor einen kleinen Stoß von Paris-Profi Idrissa Gueye gegen Marcelo gab.