Videobeweis-Chaos auf Schalke: Bittere Pleite! Hand-Elfmeter in der 99. Minute

Der Videobeweis sorgte am Samstag einmal mehr für Gesprächs- und Zündstoff in der Bundesliga. Das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt (1:2) war eigentlich bereits entschieden, als Schiedsrichter Sascha Stegemann in der fünften Minute der Nachspielzeit plötzlich auf einen Hinweis aus Köln hin eine Szene am Bildschirm überprüfte - und in der Folge auf Strafstoß für die Gäste entschied. Den verwandelte Goalgetter Luka Jovic sicher - zum Frankfurter Sieg.