Videobeweis bei U21-EM: Deutschland kassiert gegen Rumänien nächsten Elfmeter

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat im EM-Halbfinale gegen Rumänien in Bologna nach einem Videobeweis einen Elfmeterpfiff kassiert - und anschließend nach gutem Beginn die Partie komplett aus der Hand gegeben. Der Hoffenheimer Nadiem Amiri hatte in der 21. Minute mit einem tollen Sololauf samt Fernschuss das 1:0 für die deutsche Mannschaft erzielt, der Vorsprung hielt jedoch nur für kurze Zeit. Dann musste das im bisherigen Turnierverlauf starke DFB-Team von Bundestrainer Stefan Kuntz einen Strafstoß hinnehmen, der die Mannschaft in der Folge merklich verunsicherte.

Irre Statistik: Vierter EM-Gegentreffer, vierter Elfmeter

DFB-Keeper Alexander Nübel war am Foulelfmeter von Puscas in die rechte Ecke zwar dran, konnte das Gegentor aber nicht verhindern. Kurios: Die deutsche Mannschaft kassierte im vierten Turnierspiel das vierte Gegentor. Alle Treffer fielen per Elfmeter, auch in den Gruppenspielen gegen Dänemark, Serbien und Österreich musste das Kuntz-Team jeweils Strafstoßtore gegen sich hinnehmen.