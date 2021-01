Videokonferenz verschoben: Regionalliga Nord spielt auf Zeit

Eigentlich wollten sich die Verantwortlichen des Norddeutschen Fußball-Verbands in dieser Woche mit den Vertretern der 22 Mannschaften treffen, um über den weiteren Verlauf der Regionalliga Nord zu sprechen. Das Meeting wurde aufgrund der aktuellen Corona-Lage nun in den Februar verschoben. Wie es nun weitergehen könnte, ist also weiterhin unklar.