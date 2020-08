Viel chillen, Playstation-Pause - so will Wolfsburgs Almas deutscher Sprintmeister werden

Am vergangenen Samstag waren Sie plötzlich der schnellste Mann Europas in diesem Jahr. Wer wird denn dann am Samstag in Braunschweig deutscher Meister über 100 Meter?

Das sehen wir dann am Samstag. Ich sage mal so, ich denke, dass ich sehr gute Chancen habe. Aber da spielen viele Faktoren eine Rolle. Welche?

Bei meinem Hallentitel im Winter war es noch eine andere Rollenverteilung. Bis dahin war ich der, der hinterhergelaufen ist. Draußen galt das Gleiche, das hat sich nun auch gedreht. Die 10,08 sind schon eine sehr gute Zeit, ein Brett. Das verursacht bei den anderen Stress, auf der anderen Seite könnte es auch bei mir Druck aufbauen. Nun bin ich der Gejagte, der Mann mit der schnellsten Zeit, ich muss es zeigen. Damit muss ich klarkommen. Kommen Sie damit klar?

Ich hoffe doch, ich gehe damit ganz entspannt um, schließlich kann ich angesichts meiner neuen Bestzeit mit der Saison auf jeden Fall zufrieden sein. Aber es wird nicht einfach in Braunschweig, es wird eine Herausforderung, den Körper bis dahin wieder in die richtige Verfassung zu bringen. Man muss sich das so vorstellen: Da sind jetzt im Körper alle Lämpchen auf Rot, es gilt die alle wieder auszuschalten. Wer sind – außer Ihnen – die Favoriten?

Julian Reus, mit ihm muss man immer rechnen, Joshua Hartmann, der starke 10,14 Sekunden stehen hat. Und vielleicht gibt es auch eine Überraschung. Sven Knipphals, bis vergangenen Samstag schnellster VfLer aller Zeiten und heute als Chiropraktor in Ihrer Leipziger Trainingsgruppe quasi in Ihrem Team, meinte, es sei schwer, in so kurzer Zeit das Adrenalin aus dem Körper zu kriegen…

Ja, das stimmt, alles wieder auf null zu bringen in kurzer Zeit ist schwer. Aber ich bin da zuversichtlich. Auch, weil ich in der Vergangenheit stressige Situationen, wie etwa drei Fehlstarts bei der Hallen-DM, gut gelöst habe.

Der Wolfsburger Sport: Die Top-Ten-Momente 2019 Rückblick 2019: Der Wolfsburger Sport ©

Oder wie in Weinheim?

Richtig, da gab es wegen einer ausgefallenen Zielkamera eine Riesenverzögerung, da wäre ich am liebsten heimgefahren. Dann blieb ich doch. Und dann kam so eine Top-Zeit heraus. Und die in kurzem Abstand zu wiederholen, ist tückisch?

Wenn man so einen Sprung macht, mehr als eine Zehntelsekunde binnen weniger Wochen, dann ist der Körper das nicht gewohnt. Das ändert sich erst, wenn man mehrfach so eine Zeit gelaufen ist. Was wahrscheinlich ihr Ziel ist?

Auf jeden Fall. Im nächsten Sommer geht es darum, stabil unter 10,20 zu laufen. Das wäre dann die Basis, um unter optimalen Bedingungen dann wieder einen rauszuhauen. Um 10,10 ist ein Bereich, den ich mir zugetraut hatte nach den Eindrücken der Saison, die natürlich analysiert wurden. Es gab viel Gutes. Es musste halt alles zusammenpassen und das hat in Weinheim zweimal geklappt, 10,13 im Vorlauf waren ja auch schon persönliche Bestzeit. Es klingt so, als ob es in Braunschweig weniger um die Zeit geht?

Richtig. Da geht es um die Medaillen, um einen Titel. Bei einer Freiluft-DM hatte ich selbst als Jugendlicher nie eine Medaille. Und deutscher Meister im 100-Meter-Sprint der Männer, das wäre schon cool. Hinzukommt – und auch das zählt zu den angesprochenen Faktoren: Die Bahn in Braunschweig ist anders als die in Weinheim nicht für gute Zeiten bekannt. Wie darf man sich jetzt Ihre Vorbereitung vorstellen?

Wenig Training, sehr wenig Training, viel Regeneration, Physiotherapie, Behandlung, Entspannung, ich gehe regelmäßig spazieren. So schlicht es klingt, einfach viel chillen, abschalten. Man muss den Körper pflegen und zur Ruhe kommen.

Was machen Sie vor wichtigen Wettkämpfen anders als sonst?

Ich spiele weniger an der Playstation. Call of Duty, das machen wir in der Trainingsgruppe gern, aber das ruht dann. So wie in diesen Tagen. Mit 10,05 Sekunden über 100 Meter könnten sie auch noch ein Einzelticket für Olympia ersprinten. Vor ein paar Wochen sagten Sie noch, dass sie so eine Zeit für sich noch nicht sehen… Nun sind Sie ziemlich nah dran.

Stimmt. Das, was in Weinheim passiert ist, hätte ich nicht erwartet. Aber ich werde mich jetzt nicht stressen. Damit bin ich zuletzt gut gefahren. Mit der Staffel können wir bei Olympia etwas erreichen, ich habe meinen Anspruch angemeldet, dann nicht nur Ersatzläufer zu sein. Mit den 10,05 setze ich mich nicht unter Druck, habe die Erfahrung in den vergangenen Jahren gemacht, dass es immer in die Hose ging, wenn ich unbedingt etwas mit aller Macht wollte. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass der VfL sie gern weiter in seinen Reihen behalten will. Wie ist da ihre Haltung?

Ich denke, dass der VfL mit mir gut gefahren ist und er mich halten will. Aber das ist ein Thema, das erst in einigen Wochen auf den Tisch kommt.

Das ist Deniz Almas

Deniz Almas wurde am 17. Juli 1997 in Calw/Schwarzwald geboren. Seit der U15-Altersklasse schon ein Top-Staffelläufer, hier auch Nationalmannschaftssprinter.

Im Februar 2020 in seiner Wahlheimat Leipzig, wo er Sportwissenschaften studiert, deutscher hallenmeister über 60 Meter.

Nach dem Verlust des Kaderstatus 2018 „nach einem Seuchenjahr“ im Winter des Jahres zum VfL Wolfsburg gewechselt, 2019 Rückkehr in den Nationalkader, Bestzeit von 10,28 Sekunden aufgestellt. Aufnahme in die Sportfördergruppe der Bundeswehr. In diesem Sommer die eigene Bestzeit über 10,24 Sekunden auf 10,08 am vergangenen Wochenende gepusht.

Fünftbester Deutscher aller Zeiten über 100 Meter. Deutsche und europäische Jahresbestleistung. Seit 2016 (Julian Reus) hat niemand mehr diese Zeit erreicht.

Erfolge: U23-Europameister mit der Staffel 2019, U23-Europameister mit der Staffel 2017 (Einsatz im Vorlauf). U20-WM-Dritter mit der Staffel (Einsatz im Vorlauf), deutscher Hallenmeister über 60 m im Jahr 2020.

Die DM in Braunschweig