Viel Pech und vorerst Schlusslicht: So lief die #GABFAF-Challenge für die 1. FC-Frauen

Das zeigte sich in den Probe-Durchgängen: Sowohl im Lattenschießen als auch beim Ballhochhalten lief es gut für Abwehrspielerin Melanie Pforr, die Angreiferinnen Laura Wahnsiedler und Sarah Weber, Torhüterin Laura Engler sowie ihren Coach Peter Krasny - als es dann um Punkte ging, klappte es allerdings nicht mehr so gut. Und oft war es denkbar knapp.

Das war zugleich die Lieblings-Disziplin des 1. FC. "Weil wir da ganz gut waren", so Krasny. Tatsächlich räumte das Frauen-Team gut ab, Weber und Krasny trafen sogar jeweils alle sechs Kisten - insgesamt gab's 30 Punkte. "Man musste sich sehr konzentrieren, um präzise zu schießen", resümierte Wahnsiedler, die drei Kisten getroffen hatte. "Das ist etwas, was man als Stürmer auch oft machen muss, von daher war das eine gute Übung. Normalerweise sollte man in die Ecken schießen, aber so übt man das präzise Schießen.“

Besonders beim Lattenschießen segelte der Ball mehrmals haarscharf am Querbalken vorbei, einen Treffer schaffte niemand vom 1. FC-Quintett. "Eigentlich mache ich das Lattenschießen immer ganz gern, diesmal haben wir es aber immer um Millimeter verpasst", seufzte Pforr. Keeperin Engler fügte auch mit Blick auf den gesamten Wettbewerb hinzu: "Ich habe etwas in der Form noch nicht gemacht. Lattenschießen macht man ja auch mal im Training, auch Lattenwerfen als Torwart, aber das Kistenschießen fand ich sehr cool.“

Ordentliche Ausbeute beim Pfostenlauf

Auch beim Pfostenlauf waren die Wolfsburgerinnen gut dabei: Weber und Wahnsiedler traten an, schafften je 15 Anschläge - also gab's noch einmal 30 Punkte. „Vor allem von den beiden Pfostenläuferinnen war das eine super Leistung. Nur knapp an den 16 vorbei, die die Herren immer im Durchschnitt hatten, das ist schon richtig super", lobte Pforr ihre Teamkolleginnen. Mit einer ordentlichen Leistung beim Hochhalten war so also trotz des mäßigen Starts eine gute Punktzahl möglich.

Doch die Challenge der 1. FC-Frauen endete ähnlich, wie sie begonnen hatte: Pforr und Krasny traten zum Hochhalten an, nachdem das Duo im Probe-Durchgang sehr sicher dabei aussah - als es zählte, lief jedoch nichts zusammen: Drei Kontakte - dann fiel der Ball zu Boden. "Bescheidener Ball von mir und meine Mitspielerin hat nicht mitgedacht. Also trifft beide eine Teilschuld", analysierte Krasny. Pforr schilderte: "In dem Moment, in dem der Ball kam, war er auch schon am Körper und es war vorbei. Es lief nicht.“