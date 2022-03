Viel Wirbel beim VfB Fallersleben: Zwei Neue kommen, Burgdorf-Duell fällt aus

Da ist ordentlich was los beim VfB Fallersleben: Zur neuen Saison kommen Phil Hornke und Kevin Ströh von Liga-Konkurrent MTV Großenheidorn, das teilte der Handball-Oberligist am Donnerstagabend mit. Bitter hingegen: Demnächst waren für das Team von Trainer Maik Knobbe fünf Partien in Folge vor eigenem Publikum geplant - das erste davon am Samstag gegen den TSV Burgdorf III wird jedoch ausfallen, zu groß sind die personellen Probleme auf VfB-Seite. „Wir haben nicht nur vier Ausfälle, sondern auch zwei Corona-Verdachtsfälle“, verrät der Sportliche Leiter Uwe Wacker. Anzeige Er steht jedoch im Austausch mit dem Kontrahenten: "Es ist unproblematisch, das Spiel unter der Woche nachzuholen." Ein Termin im April ist demnach sehr wahrscheinlich. Geschuldet waren die Heimspielwochen zuvorderst der Corona-Pandemie. Spielverlegungen, ein Heimrecht-Tausch, dann die Saison-Unterbrechung – es war eigentlich alles dabei. Insgesamt stehen bis Saisonende noch acht Heimauftritte auf der Agenda, einschließlich des Burgdorf-Duells.

Erfreulich laufen hingegen die Planungen für die Zukunft. Die ersten beiden Neuzugänge für die nächste Saison stehen fest: Hornke und Ströh seien "zwei absolute Transfer-Hammer", erklärt Wacker. Während Rückkehrer Hornke auf Rechtsaußen eine absolute Verstärkung ist, wird Ströh die "Baustelle am Kreis schließen". Der Sportliche Leiter schließt aber nicht aus, dass sich noch mehr auf dem Transfermarkt tut. Die Verträge mit den beiden Linkshändern Bert Hartfiel und Louis Fuhlrott wurden bereits um jeweils ein Jahr verlängert. „Bert ist ein absoluter Leader und sehr wurfgewaltig, Louis hat seine Stärken vor allem in der Dynamik sowie im Eins-gegen-eins“, beschreibt Wacker. Er sieht den VfB auf dieser Position – zumal sich mit Marcel Wolff noch ein aufstrebendes Talent in der Hinterhand befindet – gut aufgestellt. Als Aufsteiger nach 15 Begegnungen auf Platz fünf – da gibt´s wenig zu meckern. Und wer weiß, was in den Heimspiel-Wochen nach oben hin noch möglich ist. Wacker schaut aber nur bedingt auf die Tabelle: „Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Trotzdem wäre es schön, wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, unseren Fans und Sponsoren etwas bieten und am Ende bestmöglich abschneiden.“ Stolze elf Jahre arbeitet Wacker mittlerweile beim VfB, zunächst als Trainer, nun als Sportlicher Leiter. Mit ihm ist der Verein nicht nur sportlich gewachsen. Von der 6. führte der Weg bis in die 4. Liga. „Wir machen es gut, brauchen aber auch nicht nach den Sternen zu schauen“, verdeutlicht Wacker, um anzufügen: „Wir wollen uns dauerhaft in der Oberliga etablieren, unser Umfeld weiterentwickeln und weiterhin bodenständig bleiben.“

Im Schnitt säumen 250 bis 300 Zuschauer die Fallersleber Heimpartien. Werden es durch die Umstellung von der 2G-Plus- auf die 3G-Regelung womöglich noch mehr? „Das glaube ich eher nicht. Unser Stammpublikum hat uns eigentlich immer die Treue gehalten“, erklärt Wacker. Wenngleich er nichts gegen einen leichten Anstieg hätte: „Natürlich würden wir uns freuen, wenn noch ein paar mehr kommen würden.“

Vorsfelde setzt Zeichen für die Ukraine Handball-Oberligist MTV Vorsfelde empfängt am Samstag (18.30 Uhr) Stadtoldendorf - und der Gastgeber hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Razorbacks wollen helfen: Bei der Partie wollen sie Spenden für die Menschen in der Ukraine sammeln. Das Geld wird dem Verein „Gutes Herz“ in Wolfsburg zugutekommen. Der unterstützt seit 2014 Projekte in dem von Russland militärisch angegriffenen Land. Auch die Handballerinnen des VfL Wolfsburg sind am Samstag (19.30 Uhr) gefordert: Das Tabellenschlusslicht muss beim PSV Recklinghausen ran.

