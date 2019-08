Viele Ausfälle bei RB Leipzig vor DFB-Pokalspiel in Osnabrück

Vor dem DFB-Pokal-Auftakt gegen Osnabrück trainierten die RB-Profis am 07. August 2019 am Cottaweg. ©

RB Leipzigs "VIP KICK OFF": Von Stadionumbau bis Wunschgegner in der Champions League

RB startet an diesem Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Erstrundenduell in Osnabrück in die erste Saison mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. 2015 war das Pokalspiel dort in der 71. Minute abgebrochen worden. Schiedsrichter Martin Pedersen hatte ein Feuerzeug an den Kopf bekommen. RB war in die nächste Runde eingezogen.