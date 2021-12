Viele Einzelgespräche nach SC DHfK Leipzigs Desaster in Flensburg

Leipzig. Eine Busfahrt von Flensburg nach Leipzig dauert gute sechs Stunden. Viel Zeit, um die Erlebnisse an der Förde Revue passieren zu lassen. Nach einem besonders schönen Aufenthalt können sich sechs Stunden wie wenige Minuten anfühlen, kann die Heimreise durch gute Gespräche und kühle Getränke selbst zu einem Erlebnis werden. Nach dem 21:31-Desaster bei der SG Flensburg-Handewitt sicherlich nicht. „Das war harter Tobak, da sitzt man nicht so gerne im Bus“, gesteht DHfK-Torhüter Joel Birlehm. Die deutliche Niederlage gelte es nun aufzuarbeiten. Anzeige

Würfe nicht gut ausgewählt

Zur kritischen Analyse gehört auch ein Kompliment an den Kontrahenten. „Was Kevin Moller da abgeliefert hat, das passiert vielleicht fünf Mal in einer ganzen Saison“, zollt Trainer André Haber dem SG-Keeper absoluten Respekt. Auch die Defensivarbeit der Sieben von Maik Machulla hat den 35-Jährigen beeindruckt: „Flensburg verteidigt unglaublich kompakt. Sie wollen, dass man sich die Würfe aus dem Rückraum nimmt.“

DURCHKLICK: Die Bilder zum Spiel. Deutliche Niederlage: Der SC DHfK Leipzig verliert das Spiel in Flensburg mit 21:31. © Klaus Trotter

So könne sich der Torhüter auszeichnen und die Mannschaft immer wieder in Tempogegenstöße kommen. Da wenige oder meist keine Anspielstationen am Kreis zu finden waren, „mussten wir die Würfe aus dem Rückraum nehmen, aber wir haben sie nicht gut genug ausgewählt“, analysiert der Trainer weiter.

„Immer nur so gut wie dein letztes Spiel“

Bis zur Pause war Haber mit der Leistung seiner Truppe noch ganz zufrieden, dann sei der „emotionale Nackenschlag“ gekommen und seine Sieben habe die Hoffnung auf einen Sieg verloren. Sowohl die sportliche als auch die mentale Leistung wollen die Grün-Weißen nun aufarbeiten, nicht nur als Team, sondern auch in Einzelgesprächen. „Wir müssen jetzt alle miteinander abgleichen, was wir aus diesem Spiel lernen können und dann den Blick wieder nach vorne richten“, so der Trainer. Am Sonntag wartet mit GWD Minden das Tabellenschlusslicht – ein Pflichtsieg soll im Geisterspiel in der Arena Leipzig her.