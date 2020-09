Viele Gespräche, keine Einigung: Kapitän Björn Bombis verlässt die Hannover Scorpions

Der Kapitän geht von Bord: Björn Bombis verlässt die Hannover Scorpions. Der bisherige Mannschaftsführer bestritt in den vergangenen drei Jahren inklusive Play-offs 160 Spiele für den Eishockey-Oberligisten, dabei erzielte er 95 Tore und leistete für 190 Treffer die Vorarbeit. Künftig erzielt der „Bomber“ Tore für den Herforder EV. Mit ihm dürfte in Kürze auch Marius Garten zu dem Aufsteiger wechseln.

Und solch einen Spieler lässt man gehen? Auch wenn Bombis Ende September 38 Jahre alt wird? „Manchmal ist das im Sport so, dass es zu keiner Einigung kommt“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher und berichtet „von vielen Gesprächen, die aber immer fair waren. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er mal wieder zu uns zurückkommt – wie damals Joe West.“ Haselbacher sagt aber auch, dass man sich in der Corona-Zeit befinde und alle Vereine aufs Geld achten müssten: „Da konnten wir dem Bomber keinen Blankoscheck hinlegen, haben aber Verständnis dafür, dass er sich entscheiden musste.“

Scorpions wären Bombis erste Wahl gewesen

Bombis berichtet auf Nachfrage, „dass wir sechs zum Teil lange Gespräche ohne Einigung hatten, da wollte ich nicht auf das siebte warten“. Aus privaten Gründen wolle er in der Nähe der Region Hannover bleiben. „Die Scorpions waren meine Erstwahl. Alle Spieler wurden um 25 Prozent gedrückt – das ist in Corona-Zeiten völlig normal. Zum Schluss hätte ich auf noch mehr Gehalt verzichtet. Aber ich wollte nicht am Ende ohne Vertrag dastehen, habe dann in Herford zugesagt“, sagt Bombis, der nach Information dieser Zeitung auch Gespräche mit den Indians geführt hat.