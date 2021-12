Viele Komplimente, keine Punkte: TSV Havelse hadert mit Pleite gegen Mannheim

Es war sicherlich kein Spiel für Torhüter – wobei sich der bei 96 ausgebildete gebürtige Hannoveraner Timo Königsmann im Mannheimer Tor zumindest auszeichnen konnte. Sein Gegenüber Norman Quindt war beim frühen 0:1 durch Marcel Gostly (5. Minute) als auch beim 1:2 machtlos. In der Zwischenzeit hatte Havelse in der HDI-Arena mehr vom Spiel – und die besseren Chancen. Mannheim hatte nämlich keine.

Das Zitat des Tages lieferte Marco Höger. Auf dem Weg in die Kabine entfuhr es dem 159-maligen Erstligaspieler: „Hoffentlich müssen wir nie wieder hierher.“ Sein Frust wäre weitaus größer gewesen, wenn Marc Schnatterer, die andere Konifere des SV Waldhof Mannheim, nicht den 2:1 (1:1)-Siegtreffer erzielt hätte. Högers unbedachte Aussage war jedenfalls als Kompliment für den TSV Havelse zu verstehen – Zählbares gab es für den couragierten Auftritt des Aufsteigers wieder einmal nicht ( zum Spielbericht ).

Königsmann klärt zur Ecke

Ein Freistoß von Leon Damer aus dem linken Halbfeld flog an Freund und Feind vorbei in Richtung langes Eck – Königsmann klärte den Ball gerade noch zur Ecke (19.). Bei Noah Plumes scharfer Hereingabe haben die Gäste Glück, dass sich in der Mitte kein Abnehmer findet (29.).

Kurz nach Wiederanpfiff belohnten sich die Gastgeber schließlich: Einen Damer-Freistoß aus dem rechten Halbfeld verlängerte Fynn Lakenmacher an den zweiten Pfosten, von wo aus Tobias Foelster querlegte und Plume nur noch einzuschieben brauchte (47.). Dass Foelster im Abseits gestanden hatte, wie die Fernsehbilder entlarvten, – geschenkt.

Keine Einfälle bei Waldhof

Waldhof musste mehr machen, Waldhof machte mehr, wirkte im Spiel nach vorn gegen sattelfeste und leidenschaftlich verteidigende Havelser aber einfallslos. Die besseren Chancen hatte weiterhin der TSV: Die Schüsse von Yannik Jaeschkes (51.) und Damer (65.) strichen jeweils knapp am Pfosten vorbei, die Abschlüsse von Lakenmacher (73.) und Damer (78.) stellten indes keine Gefahr für Königsmann dar.

Wie beim frühen 0:1, als die Gastgeber ihre rechte Abwehrseite sträflich unbesetzt ließen, leisteten sie sich auch kurz vor Schluss einen folgenschweren Fehler. Niklas Teichgräber klärte einen hohen Ball genau vor Schnatteres Füße, der aus 18 Metern mit dem Außenrist ins lange Eck vollstreckte (88.).