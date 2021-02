Viele Strafen und Spannung pur: IceFighters lassen zwei Punkte bei den Saale Bulls

Halle/Leipzig. Im 48. Mitteldeutschen Derby reisten die IceFighters Leipzig zu den Saale Bulls Halle. Bisherige Saisonbilanz: 1 zu 1 bei 4 zu 4 Toren. Jeweils das Gastteam konnte 4:0 das Match für sich entscheiden. Wesentlich dramatischer das dritte Duell, welches die IceFighters am Ende knapp mit 3:4 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1) im Penaltyschießen an der Saale verloren haben. Am Freitagabend war das im halleschen Sparkassen-Eisdom frühzeitig nicht mehr möglich. Anzeige

Zu Beginn war anzumerken, wer einen Lauf hat und wer nicht. Die Gastgeber kamen mit acht Siegen im Rücken stark ins Spiel. Gleich in den ersten Sekunden, die ziemlich lange andauerten aufgrund eines defekten Tores, brannte es zweimal gefährlich. Im Blickpunkt vermehrt Patrick Glatzel im Leipziger Gehäuse. Die Hallenser zunächst deutlich präsenter. Ein erstes Lebenszeichen sendete Neuzugang Tim Junge mit einem Fernschuss nach fünf Zeigerumdrehungen. Foglich wurde das Match ausgeglichener. Gerade als Leipzig immer mehr Zugriff bekam, gingen die Saale Bulls in Überzahl in Führung. Tatu Vihavainen, mit 1,94 Punkte pro Spiel und damit bester Ausländer der Liga, netzte ein. Ein Treffer der sich durch zwei Pfostentreffer andeutete. Aufgrund der Auftaktminuten eine verdiente Pausenführung der Hallenser.

DURCHKLICKEN: Das war das Spiel der Icefighters bei den Saale Bulls Die IceFighters Leipzig kassieren eine 3:4-Niederlage beim dritten Aufeinandertreffen mit den Saale Bulls. ©

Im zweiten Durchgang verlor das Duell der Erzrivalen immer mehr an Niveau. Die Eiskämpfer hatten die Spielanteile auf ihren Seiten, doch die Saale Bulls verteidigten lange Zeit clever. Erst gegen Ende nahm vor allem emotional die Partie Fahrt auf. Ein Doppelschlag von Robin Slanina und Michal Velecky drehte innerhalb von 63 Sekunden das Derby zugunsten der Icefighters. Erst dann wachten die Gastgeber wieder auf und nahmen Patrick Glatzel ins Visier. Das Abwehrbollwerk der Leipziger stand mit Glück und Geschick selbst bei doppelter Unterzahl. Vihavainen und Lilik tauschten ihre Nummern – auch dank der Schiedsrichter – denn beide Mannschaften haderten mit der ein oder anderen Entscheidung. 1:2 nach zwei Dritteln.

Packende Overtime

Die Vorentscheidung? Nein. Dieses Mal gelang den Saale Bulls der Doppelschlag und das Comeback. Welch Zufall. Ebenfalls in 63 Sekunden. Kai Schmitz und Leon Fern die Torschützen. Keine Abwehrchance für Patrick Glatzel, denn der Slot wurde extrem gut bearbeitet seitens der Hallenser. Kurze Zeit später umgekehrte Verhältnisse. Im Powerplay machte Leipzig Betrieb vor dem Torwart – Hubert Berger erzielte das 3:3. Dies sollte bis zum Ende Bestand haben, weil zwei Sekunden vor dem Ende der vermeintliche Siegtreffer von Connor Hannon mit einer Sensationsparade von Sebastian Albrecht pariert wurde. Overtime im spannendsten Derby der Saison.

‼️1 Punkt im Derby geholt‼️ Nach einem holprigen Start und einem 0 zu 1 Rückstand, kommen wir im zweiten Drittel besser... Gepostet von EXA IceFighters Leipzig am Freitag, 5. Februar 2021