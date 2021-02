"Vielleicht einen Tick zu hoch": Erste Stimmen zum 4:0 von RB Leipzig gegen Bochum

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Bochum hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Sie hatten zwei ordentliche Chancen, wir waren vor allem im Gegenpressing nicht ganz so scharf. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich stärker, haben keine wirkliche Situation mehr zugelassen. Das war gut. Wir haben mehr Chancen her ausgespielt und mehr Tore gemacht. Vielleicht war es ein Tick zu hoch, aber am Ende geht es ums Gewinnen und das haben wir gemacht. Und damit sind wir auch zufrieden." ©